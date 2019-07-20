Lebanon | Global News | Online Shows

20 Jul, 2019

حذر وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت، إيران من العواقب الوخيمة، إذا لم تفرج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في مضيق هرمز. واعتبر أن "احتجاز إيران ناقلة نفط، أمر غير مقبول"، داعياً إلى حرية الملاحة في الخليج.