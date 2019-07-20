Lebanon | Global News | Online Shows

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عرب وعالم 20 Jul, 2019

"عواقب وخيمة" تنتظر إيران إذا لم تفرج عن ناقلة النفط؟

حذر وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت، إيران من العواقب الوخيمة، إذا لم تفرج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في مضيق هرمز.

عرب وعالم 20 Jul, 2019

لتعزيز أمن المنطقة.. السعودية توافق على استقبال قوات أميركية

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن موافقة المملكة العربية السعودية استقبال قوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك.

إقتصاد 20 Jul, 2019

الذهب يهبط من ذروة 6 أعوام.. ويحافظ على الأرباح

هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة،الجمعة، مع صعود الدولار واقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن تجاوزت الأسعار مستوى 1450 دولارا لتسجل أعلى مستوى في 6 سنوات، بفع

عرب وعالم 20 Jul, 2019

لندن: احتجاز إيران ناقلتي نفط أمر غير مقبول ومقلق

أعلنت بريطانيا أن إيران احتجزت،الجمعة، ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة هذا العمل "غير مقبول" و"مقلق للغاية".

أخبار لبنان 19 Jul, 2019

الحريري: رغم كل الخلافات خرجنا بموازنة وبالأرقام التي نريد

أعرب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن ارتياحه لإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2019 في مجلس النواب، وقال: "رغم كل الخلافات والتباينات، خرجنا بموازنة وبالأرقام التي نريد".

عرب وعالم 19 Jul, 2019

إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز

أعلن الحرس الثوري الإيراني، "مصادرة" ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

أخبار لبنان 19 Jul, 2019

محضر جلسة إقرار الموازنة العامة

استهلت جلسة مناقشة الموازنة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء، وقد تلا الرئيس بري في مستهل الجلسة نص الاستقالة التي تقدم بها

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أمن وقضاء

Social Media

مواقع إجتماعية
19 Jul, 2019

بعد نشره صورا بشعة.. انتقادات تطال"إنستغرام"

تعرض موقع "إنستغرام" لهجوم حاد من جانب العديد من مستخدميه بعد نشره صورا بشعة لجثة فتاة تعرضت للقتل.

Fashion

موضة
19 Jul, 2019

للسمراوات.. نصائح قبل شرائكن العدسات اللاصقة

أصبحت العدسات اللاصقة من ضمن أدوات التجميل المهمة التي لا تستغني عنها أغلب الفتيات، حيث تمنح

Sports

رياضة
19 Jul, 2019

لماذا فضّل دي ليخت يوفنتوس على برشلونة وسان جرمان؟

كشف قلب الدفاع الدولي الهولندي، ماتيس دي ليخت، أنه قرر القدوم إلى يوفنتوس الإيطالي، من أجل الفوز بكل شيء.

Life Style

منوعات
19 Jul, 2019

كيف تجعلينه يقع في حبك وغرامك؟

كيف أجعله يقع في حبي ويعشق غرامي؟

Technology

تكنولوجيا
19 Jul, 2019

آيفون في ورطة.. والسبب؟

انخفض ولاء مالكي هواتف آيفون من آبل إلى أدنى مستوياته منذ عام 2011، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على شركة سامسونغ، وذلك

Art

فن
19 Jul, 2019

تدشين فيلم "رحلة السلام"

جرى، مؤخرا، تدشين العرض الأول للفيلم الوثائقي "رحلة السلام" الذي يتناول الزيارة التاريخية لبابا الكنيسة الك

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