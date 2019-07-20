Lebanon | Global News | Online Shows

حذر وزير الخارجية البريطانية جيرمي هنت، إيران من العواقب الوخيمة، إذا لم تفرج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة في مضيق هرمز.
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لتعزيز أمن المنطقة.. السعودية توافق على استقبال قوات أميركية
أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز عن موافقة المملكة العربية السعودية استقبال قوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك.
الذهب يهبط من ذروة 6 أعوام.. ويحافظ على الأرباح
هبطت أسعار الذهب أكثر من واحد في المئة،الجمعة، مع صعود الدولار واقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح بعد أن تجاوزت الأسعار مستوى 1450 دولارا لتسجل أعلى مستوى في 6 سنوات، بفع
لندن: احتجاز إيران ناقلتي نفط أمر غير مقبول ومقلق
أعلنت بريطانيا أن إيران احتجزت،الجمعة، ناقلتي نفط أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة هذا العمل "غير مقبول" و"مقلق للغاية".
الحريري: رغم كل الخلافات خرجنا بموازنة وبالأرقام التي نريد
أعرب رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن ارتياحه لإقرار قانون الموازنة العامة للعام 2019 في مجلس النواب، وقال: "رغم كل الخلافات والتباينات، خرجنا بموازنة وبالأرقام التي نريد".
إيران تحتجز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز
أعلن الحرس الثوري الإيراني، "مصادرة" ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".
محضر جلسة إقرار الموازنة العامة
استهلت جلسة مناقشة الموازنة عند الثالثة من بعد ظهر اليوم برئاسة الرئيس نبيه بري وحضور الرئيس سعد الحريري والوزراء، وقد تلا الرئيس بري في مستهل الجلسة نص الاستقالة التي تقدم بها
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